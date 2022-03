DRP-Konzert für die Ukraine

per Mail teilen

Die Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern unterstützt die Ukrainehilfe der Aktion „Herzenssache“. Am kommenden Sonntag spielt das Orchester dazu ein Matinee-Konzert in der Congresshalle in Saarbrücken. Auf dem Programm steht Musik des ukrainischen Komponisten Valentin Silvestrov und des russischen Komponisten Nikolai Rimsky-Korsakov. Diese Kombination sei bewusst gewählt worden, erklärte Orchestermanagerin Maria Grätzel. Die Musikerinnen und Musiker, die aus vielen Nationen stammen, seien entsetzt über die Angriffe auf die Ukraine.