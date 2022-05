Ärztemangel in Kaiserslautern: Jeder zweite Hausarzt schon über 60

per Mail teilen

In der Stadt und dem Landkreis Kaiserslautern gibt es immer weniger Hausärzte. Das Problem könnte aber noch größer werden: Fast jeder zweite Hausarzt ist bereits über 60.

In den vergangenen fünf Jahren haben in der Stadt und im Landkreis Kaiserslautern insgesamt 40 Hausärzte ihre Praxen aufgegeben. Das geht aus einer Antwort der rheinland-pfälzischen Landesregierung hervor, nachdem sich der Kaiserslauterer Abgeordnete Marcus Klein (CDU) nach dem aktuellen Stand in Sachen Ärztemangel erkundigt hatte.

Hausarzt: Fehlender Nachwuchs sorgt für leere Praxen

Klein befürchtet, dass diese negative Entwicklung in der Region weiter anhält. Es sei besorgniserregend, dass fast jeder zweite Hausarzt in Kaiserslautern bereits über 60 Jahre alt ist. Der CDU-Landtagsabgeordnete verweist in diesem Zusammenhang auf den fehlenden Nachwuchs.

Noch mehr Praxen in Kaiserslautern droht das Aus

Aus seiner Sicht gibt es zu wenig freie Plätze für ein Medizinstudium in Rheinland-Pfalz. Neben Mainz müsse es eine weitere Universität geben, an der junge Menschen studieren können, die Hausärztin oder Hausarzt werden wollen. Sonst drohe noch mehr Praxen in und um Kaiserslautern das Aus.