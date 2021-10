DRK muss Teststelle möglicherweise schließen

Das Deutsche Rote Kreuz in Kaiserslautern muss seine Teststelle an der Universität möglicherweise schließen. Nachdem die Corona-Schnelltests für viele mittlerweile kostenpflichtig sind, ist die Nachfrage hier um zwei Drittel eingebrochen. Aktuell würden noch maximal 50 Tests pro Tag durchgeführt statt wie bislang 150 und auch die Vorreservierungen lägen nur noch im einstelligen Bereich, so DRK-Kreisgeschäftsführer Woltermann. Zwar fühle man sich als Wohltätigkeitsverein verpflichtet, das Testangebot aufrecht zu erhalten. Gehe die Nachfrage aber weiter zurück, könne die Teststelle an der Uni nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden.