per Mail teilen

Die Polizei hat am Mittwochmorgen drei mutmaßliche Einbrecher geschnappt. Wie die Beamten mitteilten, fiel ihnen bei einer Streifenfahrt ein Auto auf. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen den Fahrer ein Haftbefehl wegen Diebstahls vorlag. Im Fahrzeug lagen mehrere Aufbruchswerkzeuge und Vermummungsgegenstände, außerdem Diebesgut aus Einbrüchen in mehrere Schulen. Die drei Männer wurden vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern ordnete der Ermittlungsrichter die Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr an. Alle drei machten von ihrem Schweigerecht Gebrauch.