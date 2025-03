Nach der Bundestagswahl sammeln die Parteien in der Westpfalz ihre Wahlplakate wieder ein. Einige davon wurden beschädigt, deshalb gab es 26 Anzeigen bei der Polizei.

Laut einer Auswertung der Polizei gab es die meisten Anzeigen, weil Plakate der Grünen betroffen waren, gefolgt von Plakaten der AfD und der CDU. Die meisten Anzeigen wegen Sachbeschädigungen an Wahlplakaten gab es in Kaiserslautern (zehn), gefolgt vom Kreis Südwestpfalz (fünf), dem Donnersbergkreis, dem Kreis Kusel und der Stadt Zweibrücken (jeweils drei) und dem Kreis Kaiserslautern (zwei).

Zahl der beschädigten Wahlplakate nicht repräsentativ

Allerdings: Die Zahlen sind nicht repräsentativ - und zwar aus mehreren Gründen. Zum einen werden diese Sachbeschädigungen unterschiedlich angezeigt. Es kann also sein, dass Partei X in Kaiserslautern Anzeige erstattet - die Kollegen der gleichen Partei in Zweibrücken aber in einem ähnlichen Fall nicht.

Außerdem werden die Wahlplakate jetzt nach und nach abgehängt. Dabei werden möglicherweise weitere Beschädigungen sichtbar, die dann verspätet angezeigt werden könnten. Übrigens sind die Zahlen auch nicht mit denen aus anderen Wahlen vergleichbar, weil die Polizei sie bei dieser Bundestagswahl erstmals anders in der Statistik verbucht hat.

Körperverletzungen in Kaiserslautern im Wahlkampf

In Kaiserslautern gab es auch zwei Anzeigen wegen Körperverletzungen, weil an Infoständen und beim Verteilen von Flyern Helfer angegangen wurden. Es passierte laut Polizei bei Veranstaltungen der SPD und der Linken. Beide Menschen wurden leicht verletzt - näheres ist nicht bekannt.

Fragt man die Parteien selbst nach der Zerstörung ihrer Plakate, ergibt sich ein unübersichtliches Bild. In einer Umfrage des SWR kurz vor der Wahl gingen die Antworten von "alles wie immer" bis zu "sowas noch nie erlebt".

Parteien bewerten Vandalismus an Wahlplakaten unterschiedlich

So spricht die AfD im Donnersbergkreis zum Beispiel davon, dass sie von einem "Verlust von 80 Prozent der Plakate" ausgeht. Auch die FDP in der Südwestpfalz beklagt, dass "nahezu alle Plakate herunter gerissen" worden seien.

Die Parteifreunde in Kusel verzeichneten auf der anderen Seite "keinen nennenswerten Anstieg an Zerstörung oder Beschädigung von Plakaten". Und auch von der CDU in Kaiserslautern hieß es, alles sei "wie wir es aus anderen Wahlkämpfen kennen". Objektiv nachprüfen lassen sich alle diese Angaben nicht.