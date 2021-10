Kaiserslautern, Zweibrücken, Pirmasens - Wo es dieses Jahr einen Weihnachtsmarkt gibt

Wer sich in diesem Jahr auf den Weihnachtsmarkt freut, der könnte in der Westpfalz Glück haben. Zahlreiche Städte haben angekündigt, nicht auf den Adventszauber zu verzichten.

Im vergangenen Jahr hatten die Weihnachtsmärkte gegen das Corona-Virus keine Chance. Mitten in der Hochphase der Pandemie im kalten Winter wollte keine Stadt oder Gemeinde das Risiko eingehen, einen neuen Infektionsherd samt der sogenannten Super-Spreader zu schaffen. 2021 ist die Ausgangslage dank Millionen von Corona-Impfungen aber eine ganz andere und so haben viele Kommunen schon angekündigt, dass es bei ihnen in diesem Jahr wieder einen Weihnachtsmarkt geben soll.

Weihnachtsmarkt Kaiserslautern überlässt Zugang den Standbetreibern

Kaiserslautern plant mit einer Reihe von Glühweinständen und weitere Buden auf dem Areal zwischen Stiftsplatz, Schillerplatz und Altenhof sowie entlang der Markstraße. Die Abstände zwischen den Ständen seien dabei deutlich größer als in den vorherigen Jahren. Steh- und Sitzbereiche an Glühweinständen müssen abgegrenzt werden. Auftakt soll am 22. November sein, bevor am 23. Dezember über Weihnachten eine Pause eingelegt wird. Anschließend werde der Markt vom 27. bis 30. Dezember als Silvestermarkt fortgeführt.

Hygienekonzept soll sich an Corona-Verordnung des Landes orientieren

Allerdings schränkt die Stadtverwaltung Kaiserslautern ein, dass der Markt nur dann stattfindet, "sofern sich die Pandemiesituation nicht noch einmal drastisch verschlechtert und etwaige neue Hygieneregeln eine Durchführung weiter verkomplizieren." Ob auf dem Kaiserslauterer Weihnachtsmarkt die 3G-, 2Gplus- oder 2G-Regel angewendet wird, obliege den Standbetreibern. Das Hygienekonzept soll sich aber an der dann gültigen Corona-Verordnung des Landes orientieren.

Im vergangenen Jahr setzte die Stadt Kaiserslautern ausschließlich auf eine weihnachtliche Beleuchtung in der Fußgängerzone, um zumindest etwas Adventsstimmung zu entfachen. SWR

Kirchheimbolanden plant Christkindlmarkt schon länger

In Kirchheimbolanden laufen die Planungen für den diesjährigen Weihnachtsmarkt "schon seit einiger Zeit", wie Bürgermeister Marc Muchow (CDU) bestätigt. "Trotzdem ist es eine Planung völlig ins Blaue hinein", wie Muchow erklärt. Schon im vergangenen Jahr habe die Stadtverwaltung begonnen, über Alternativen zum traditionellen Christkindlmarkt nachzudenken. Derzeit plane man einen Weihnachtsmarkt im Schlossgarten in Kirchheimbolanden.

Bürgermeister Muchow setzt auf 2Gplus-Konzept

"Hier könnten wir eine Zugangskontrolle geben und wir würden dann das 2Gplus-Konzept des Landes umsetzen wollen", so Muchow. Die Größe des Weihnachtsmarktes würde man entsprechend der Vorgaben einrichten. Muchow wünscht sich allerdings eine klare Aussage der Landesregierung zum Thema Weihnachtsmärkte. "Das würde auch den Christkindlmarkt in Kirchheimbolanden eher ermöglichen!"

Viele Kommunen haben noch nicht entschieden, wie die Hygieneregeln auf den Weihnachtsmärkten aussehen werden. SWR

Weihnachtsmarkt in Zweibrücken nur etwas kleiner als sonst

In der Stadt Zweibrücken organisiert der Kulturverein "Kontrastbühne" den Weihnachtsmarkt. Dessen Vorsitzender Heiko Saberatzky berichtet, dass der Verein gemeinsam mit der Verwaltung um Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) beschlossen habe, dass der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr stattfinden wird. "Wir würden das als 2G-Modell laufen lassen", so Saberatzky zu den Hygieneregeln. Bei den anderen beiden Varianten sei der Kontrollaufwand deutlich höher. Außerdem könnten durch 2G die Beschränkungen auf dem Weihnachtsmarkt-Gelände wegfallen, beispielsweise die Maskenpflicht.

Kulturverein verweist auf "sehr gute Impfquote"

Auf dem Alexanderplatz werde es möglicherweise ein oder zwei Stände weniger geben, weil das Gelände komplett eingezäunt wird und man dafür etwas mehr Platz brauche. Die Planungen seien auch so ausgelegt, dass die Organisatoren flexibel auf den Verlauf der Corona-Pandemie reagieren könnten. "Im Worst Case müssten wir den Weihnachtsmarkt eben wieder absagen, aber das hoffen wir natürlich nicht", verweist Saberatzky auf die "sehr gute Impfquote" in Zweibrücken. Sollte also nichts mehr dazwischenkommen, wird der Weihnachtsmarkt am zweiten und dritten Adventswochenende geöffnet sein.

Belznickelmarkt in Pirmasens ab dem ersten Adventswochenende

Der Belznickelmarkt in Pirmasens soll vom 26. November bis 23. Dezember auf dem Schlossplatz in der Fußgängerzone stattfinden. Im Rahmen der Veranstaltung wird es laut Stadtverwaltung am ersten und zweiten Adventswochenende zusätzlich den "Weihnachts Kreativmarkt" geben. Über das Hygienekonzept hat die Stadt Pirmasens noch nichts bekanntgegeben. Es soll aber nicht nur die Marktstände, sondern auch ein kulturelles Rahmenprogramm geben.