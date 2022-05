Dreister Dieb in Malerkleidung: Mann baut Gerüst ab und flüchtet

So dreist muss man auch erstmal sein: Ein Mann hat am Montag in Kaiserslautern Teile eines Baustellengerüsts gestohlen. Er montierte das Gerüst in Seelenruhe ab, lud es in seinen Lieferwagen und flüchtete.

Das Gerüst stand an einer Baustelle in der Steinstraße in Kaiserslautern. Der unbekannte Dieb hebelte nach Angaben der Polizei ein Metalltor auf, um auf die Baustelle zu gelangen. Anschließend machte er sich in aller Ruhe daran, Teile des Gerüstes abzubauen und in seinen weißen Kleinbus zu laden. Dieb trug Malerkleidung beim Gerüst-Klau Ein Nachbar habe beobachtet, wie sich der Mann zwischen 12 und 14 Uhr an dem Gerüst zu schaffen machte. Der Dieb soll zwischen 40 und 50 Jahre alt sein und bei seiner Aktion eine weiße Baseballmütze sowie Malerkleidung getragen haben. Geschätzter Schaden: Rund 20.000 Euro Den Schaden für die Baufirma schätzt die Polizei auf rund 20.000 Euro. Wer Hinweise zu dem Gerüst-Dieb geben kann, soll sich mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung setzen: 0631 369 2150.