Ministerpräsidentin Dreyer hat den Verein „Helferkreis Kalkofen“ aus Kaiserslautern mit dem Helmut-Simon-Preis ausgezeichnet. Der Preis wird von den Diakonischen Landesverbänden Rheinland-Pfalz gestiftet. Mit dem Preis der Diakonie werden Projekte gegen Armut und für soziale Gerechtigkeit gewürdigt. Die Ehrenamtlichen des „Helferkreises Kalkofen“ beispielsweise kümmern sich um die Bewohner des sozialen Brennpunkts in Kaiserslautern. Sie versorgen sie mit Lebensmittel- und Sachspenden. Außerdem bieten sie für Behördengänge ihre Hilfe an. Ziel des Vereins ist nach eigenen Angaben, das Selbstvertrauen der Menschen in dem sozialen Brennpunkt zu stärken. Der Verein „Helferkreis Kalkofen“ teilt sich den ersten Preis mit einem Integrationsprojekt aus Wittlich, das Angehörige von Inhaftierten unterstützt. Insgesamt hat Ministerpräsidentin Dreyer sechs Projekte mit rund 10.000 Euro ausgezeichnet.