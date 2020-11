per Mail teilen

Das Bundeskriminalamt und das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz wollen ab dem kommenden Jahr mit dem Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) in Kaiserslautern zusammenarbeiten. Wie das Innenministerium mitteilt, haben die Leiter der drei Einrichtungen eine Kooperationserklärung unterschrieben. Ziel sei die Nutzung Künstlicher Intelligenz für polizeiliche Zwecke. Es gebe immer mehr kriminelle Bereiche, in denen moderne Technologien zur Anwendung kommen können, zum Beispiel Betrugshandlungen und sexuelle Gewaltdarstellungen im Internet. Eine solche polizeilich-wissenschaftliche Kooperation sei bundesweit einmalig, sagte Innenminister Lewentz. Das DFKI in Kaiserslautern ist das weltweit größte Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz.