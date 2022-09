DRP stellt Programm für Kaiserslautern vor

Egal ob im SWR Studio oder der Fruchthalle: Die DRP begeistert die Fans klassischer Musik in Kaiserslautern und Umgebung. Auch das neue Programm bietet viele Höhepunkte.

Die Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken Kaiserslautern (DRP) wird auch in der kommenden Saison Stars der klassischen Musik nach Kaiserslautern bringen. Die DRP ist ein gemeinsames Sinfonieorchester des Saarländischen Rundfunks und des Südwestrundfunks.

Startschuss der DRP in Kaiserslautern am 22. September

Gleich beim Startschuss in die Saison mit einem Á la carte-Konzert am 22. September im Emmerich-Smola-Konzertsaal des SWR Studios Kaiserslautern gibt sich ein zweifacher Klassik-Echo-Preisträger die Ehre: Johannes Moser wird unter anderem das Cellokonzert von Antonin Dvorak spielen.

Insgesamt sind in der kommenden Saison fünf Á la carte-Konzerte im SWR Studio Kaiserslautern geplant - zusätzlich zum Termin im September am 17. November 2022, 9. März 2023, 20. April 2023 und 4. Mai 2023. Das Besondere: Bei allen Konzerten wird Chefdirigent Pietari Inkinen am Dirigentenpult stehen.

Familienkonzerte der DRP passend zu Jahreszeiten

Außerdem stehen für die DRP in Kaiserslautern in der kommenden Saison drei der beliebten Familienkonzerte an - passend in die Jahreszeiten: Am 8. Oktober 2022 das "Herbstrauschen", am 8. Dezember 2022 das "Weihnachtsoratorium für Kinder" und am 17. Juni 2023 die "Sommerträume".

Gern gesehener Gast ist die DRP auch in der Fruchthalle in Kaiserslautern - besonders mit der Konzertreihe "Sonntags um 5". Darin sind drei Konzerte geplant. Hinzu kommen weitere Sinfoniekonzerte und als einer der Höhepunkte das traditionelle Silvesterkonzert mit Arien und Tänzen aus der Welt der Operette unter dem Motto "Jauchzen möchte‘ ich".