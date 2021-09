Briefwahl-Rekord in Kaiserslautern und der Region

In der Südwestpfalz haben mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten zur Bundestagswahl per Briefwahl abgestimmt. Auch in der restlichen Westpfalz gibt es deutlich mehr Briefwähler.

Es hat sich in den vergangen Wochen bereits angedeutet, jetzt hat der Landeswahlleiter die Vermutungen bestätigt: In Rheinland-Pfalz zeichnet sich ein neuer Rekord bei der Zahl der Briefwähler für die Bundestagswahl am kommenden Sonntag ab. Wie aus den Zahlen hervorgeht, hat fast die Hälfte aller Wahlberechtigten schon gewählt. "Gegenüber der Bundestagswahl 2017 ist die Zahl der Wahlberechtigten, die einen so genannten Wahlschein beantragt haben, deutlich gestiegen", fasst Landeswahlleiter Marcel Hürter zusammen.

Deutlich mehr Briefwähler in der Westpfalz

In der Westpfalz ist dabei, trotz der deutlichen Steigerung, ein starkes Stadt-Land-Gefälle sichtbar. Mit Pirmasens (35,3 Prozent) und Zweibrücken (36,9 Prozent) liegen die beiden Kommunen mit dem geringsten Briefwahl-Anteil sogar im landesweiten Vergleich auf den letzten zwei Plätzen. Auch in Kaiserslautern (39,0 Prozent) ist der Anteil der Briefwähler niedriger, als im Durchschnitt in Rheinland-Pfalz. Dennoch zeigt sich im Vergleich mit der Bundestagswahl 2017, dass in allen drei Städten fast doppelt so viele Menschen per Brief ihre Stimme abgeben, wie bei der vergangenen Wahl.

Pirmasens und Zweibrücken landesweit Schlusslichter

Mit 52 Prozent Briefwahl-Anteil liegt der Landkreis Südwestpfalz in der Region an der Spitze. Im Kreis Kaiserslautern sind es immerhin noch 48,9 Prozent, im Donnersbergkreis 47,6 Prozent und im Landkreis Kusel 43,7 Prozent Briefwähler. Auch bei den Landkreis gilt dasselbe, was bereits für die Städte galt: Die Zahlen haben sich fast verdoppelt.

Genau Zahl erst nach Schließung der Wahllokale

Der Landeswahlleiter weist allerdings daraufhin, dass die Zahlen nur die Anzahl der ausgestellten Wahlscheine darstellen. Es sei zwar erfahrungsgemäß davon auszugehen, dass die meisten davon ihre Stimme bereits abgegeben haben, aber der tatsächliche Briefwahlanteil sei erst feststellbar, wenn die Wahllokale geschlossen haben. Wer jetzt noch nicht per Briefwahl abgestimmt hat, kann am Sonntag zwischen 8 und 18 Uhr seine Stimme im Wahllokal abgeben.