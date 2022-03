Das sagen Bundestagsabgeordnete aus dem Westen der Pfalz zur Wehrpflicht

per Mail teilen

Durch den Krieg in der Ukraine ist die Debatte über die Wiedereinführung der Wehrpflicht neu entfacht. Das sagen die Bundestagsabgeordneten aus Pirmasens und Kaiserslautern dazu.

Seit mehr als zehn Jahren ist die Wehrpflicht in Deutschland ausgesetzt. Dennoch wird immer wieder diskutiert, ob sie nicht doch wieder eingeführt werden sollte. Der Krieg in der Ukraine hat die Debatte um die Wehrpflicht neu entfacht. SWR Aktuell hat die Bundestagsabgeordneten aus dem Westen der Pfalz gefragt, was sie von einer Wiedereinführung der Wehrpflicht halten.

Angelika Glöckner, SPD (Wahlkreis Pirmasens)

Angelika Glöckner (SPD), Bundestagsabgeordnete aus Pirmasens, sieht derzeit keinen Bedarf für eine Debatte über die Wehrpflicht. Deutscher Bundestag / Achim Melde

Angelika Glöckner sieht derzeit keinen Bedarf für eine erneute Diskussion über die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Die SPD-Bundestagsabgeordnete aus Pirmasens sagte, dass die Soldatinnen und Soldaten vor allem eine gute Ausstattung und Ausbildung bräuchten. "Dazu zählt beispielsweise auch der Bau einer ordentlichen Truppenküche, wie sie den Soldatinnen und Soldaten in der Zweibrücker Niederauerbachkaserne zuletzt in Aussicht gestellt wurde." Die Wiedereinführung der Wehrpflicht sei nur das letzte mögliche Mittel. Die Abgeordnete befürchtet außerdem, dass eine Wehrpflicht oder auch eine allgemeine Dienstpflicht den Fachkräftemangel noch verstärken würden. Glöckner vertritt den Wahlkreis Pirmasens seit 2014 für die SPD in Berlin.

Alexander Ulrich, Die Linke (Wahlkreis Kaiserslautern)

Linken-Abgeordneter Alexander Ulrich bezeichnet die Wehrpflicht als Zwangsdienst. Der Kaiserslauterer Vertreter lehnt die Wehrpflicht ab. SWR

Alexander Ulrich, parlamentarischer Geschäftsführer der Linken, bezeichnet die Wehrpflicht als einen Zwangsdienst. Der Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Kaiserslautern sagte: "Niemand sollte gezwungen werden, eine Waffe in die Hand zu nehmen." Daher lehne er eine Wehrpflicht ab. Sie sei nicht mit den demokratischen Grundrechten vereinbar. "Es war und ist richtig, dass diese abgeschafft wurde!" Ulrich war bei der vergangenen Bundestagswahl Spitzenkandidat der Linken in Rheinland-Pfalz und sitzt seit 2005 im Bundestag.

Matthias Mieves, SPD (Wahlkreis Kaiserslautern)

"Wir brauchen eine gut ausgestattete, gut geschützte und gut finanzierte Berufsarmee", fordert Sozialdemokrat Matthias Mieves aus Kaiserslautern. Daran führe für ihn kein Weg vorbei und dafür müssten alle notwendigen Schritte in die Wege geleitet werden. Sollte die Wehrpflicht das gewährleisten können, so der 36-Jährige weiter, sei er offen für einen Dialog über die Wiedereinführung. Mieves sitzt seit 2021 für den Wahlkreis Kaiserslautern im Bundestag. Er folgte in der SPD auf den langjährigen Bundestagsabgeordneten Gustav Herzog.