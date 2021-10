Dachstuhlbrand in Einfamilienhaus

In Kaiserslautern stand am Montagabend ein Einfamilienhaus in Flammen. Wie die Polizei mitteilt, brach das Feuer gegen 21:30 Uhr im Dachstuhl des Hauses im Stadtteil Erlenbach aus. Die Feuerwehr sei auch am Dienstagmorgen noch mit den Nachlöscharbeiten und der Brandwache beschäftigt. Die Bewohner des Hauses hatten sich laut Polizei rechtzeitig in Sicherheit bringen können und blieben bei dem Brand unverletzt. Noch sei unklar, was das Feuer in dem Einfamilienhaus ausgelöst hat. Auch über die Höhe des Sachschadens sei noch nichts bekannt. Die Ermittlungen zur Brandursache sollen schnellstmöglich aufgenommen werden.