In der Westpfalz sind weiterhin nur vier Corona-Infektionen bekannt. Wie das Gesundheitsamt des Kreises Kaiserslautern mitteilt, wurden die Kontaktpersonen negativ getestet.

Am Donnerstag war der jüngste Fall bekannt geworden. Eine 20-jährige Frau zeigte leichte Grippe-Symptome. Wie die Frau sich angesteckt haben könnte, steht noch nicht fest. Die Tests bei den Kontaktpersonen der erkrankten 20-jährigen Frau ergaben aber laut Kreisverwaltung Kaiserslautern keine neue Corona-Erkrankung.

Kontaktpersonen bald nicht mehr in Quarantäne

Auch die Menschen, die Kontakt zu den ersten beiden Corona-Fällen in der Region Kaiserslautern hatten, haben das Virus nicht. Das ergab laut Gesundheitsamt auch ein zweiter Test. Die getesteten Kontaktpersonen dürfen deshalb in Kürze die häusliche Quarantäne verlassen. Der dritte Corona-Infizierte war beim Ausbruch der Krankheit bereits in Quarantäne, so dass er andere nicht anstecken konnte. Alle vier Corona-Erkrankten befinden sich weiterhin in häuslicher Quarantäne.