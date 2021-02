Die drei Patienten, die in den vergangenen Tagen im Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern wegen des Coronavirus behandelt worden waren, sind wieder zuhause. Allerdings bleiben sie in Quarantäne.

Die drei Patienten hätten das Klinikum "in einem guten Allgemeinzustand" verlassen, heißt es in einer Pressemitteilung des Kreises Kaiserslautern. Sie müssten aber vorerst in häuslicher Quarantäne bleiben. Laut Gesundheitsamt zeigen die drei Infizierten keine Symptome der Krankheit mehr. "Die betroffenen Personen wurden in den letzten Tagen durch unser ärztliches und pflegerisches Team sehr professionell und routiniert sowie mit höchstem persönlichen Einsatz betreut", sagte der Geschäftsführer des Westpfalz-Klinikums Peter Förster. Weitere Tests negativ Vor einer Woche hatte es den ersten Corona-Fall in Kaiserslautern gegeben. Ein 32-Jähriger hatte sich offenbar bei einer Reise in den Iran angesteckt. Die zwei weiteren Infizierten gehörten zu den Personen, zu denen der 32-Jährige Kontakt hatte. Rund 30 Menschen wurden auf das Coronavirus getestet, zuletzt waren weitere sieben Tests von diesen Personen nach Auskunft der Kreisverwaltung negativ. Insgesamt gibt es jetzt neun bestätigte Corona-Fälle in Rheinland-Pfalz. Außerdem wurde ein Soldat aus Köln im Bundeswehrkrankenhaus in Koblenz behandelt. Die weiteren Fälle gibt es in Mainz sowie den Kreisen Germersheim, Mayen-Koblenz und Bad Dürkheim. Coronavirus-Fälle in Rheinland-Pfalz In Rheinland-Pfalz gibt es inzwischen 52 bestätigte Coronavirus-Fälle. (Stand: 12.3.2020, 15 Uhr) Koblenz: 6

Kreis Mayen-Koblenz: 4

Kreis Bernkastel-Wittlich: 3

Mainz: 3

Kreis Mainz-Bingen: 3

Kreis Germersheim: 2

Kreis Bad Dürkheim: 6

Kaiserslautern: 5

Kreis Kaiserslautern: 2

Eifelkreis Bitburg-Prüm: 1

Neuwied: 1

Rhein-Hunsrück-Kreis: 4

Kreis Südliche Weinstraße: 1

Vulkaneifelkreis: 3

Donnersbergkreis: 1

Rhein-Lahn-Kreis: 4

Westerwaldkreis: 1

Ludwigshafen: 1

Neustadt an der Weinstraße: 1 Quelle: Gesundheitsministerium Rheinland-Pfalz Ein weiterer Patient wurde im Bundeswehrkrankenhaus Koblenz behandelt und mittlerweile wieder entlassen. Da er aus Nordrhein-Westfalen stammt, wird er von den Behörden nicht als Fall aus Rheinland-Pfalz gezählt. Diese Zählweise haben wir für unsere Berichterstattung übernommen. Das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium hat eine Hotline (0800 / 575 81 00) für Fragen zum Coronavirus eingerichtet. Diese ist von Montag bis Donnerstag zwischen 9 und 16 Uhr, an Freitagen zwischen 9 und 12 Uhr und am Wochenende von 10 bis 15 Uhr erreichbar.