Über die Weihnachtsfeiertage sind dem Landesuntersuchungsamt aus der Westpfalz drei Menschen gemeldet worden, die im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben sind. Allerdings haben nicht alle Gesundheitsämter ihre Zahlen übermittelt. Zwei der drei Toten kamen aus dem Donnersbergkreis, einer aus der Stadt Pirmasens. Insgesamt wurden dem Landesuntersuchungsamt 208 neue Infektionsfälle aus der Westpfalz gemeldet, die meisten aus dem Donnersbergkreis. Allerdings gilt auch hier, dass nicht alle Gesundheitsämter über die Feiertage ihre Daten übermittelt haben. Außerdem wurde an Weihnachten weniger getestet als an normalen Werktagen. Den niedrigsten Inzidenzwert weist zurzeit in der Westpfalz die Stadt Zweibrücken mit 35 auf. Den höchsten Wert meldet das Landesuntersuchungsamt aus der Stadt Pirmasens mit 151,5. Dort gilt seit Weihnachten eine nächtliche Ausgangssperre.