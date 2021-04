Die Stadt Kaiserslautern will für ihr Corona-Testzentrum in der Unionskirche ein digitales Buchungssystem einführen. Es werde zurzeit entwickelt und solle in Kürze zum Einsatz kommen. Hintergrund ist die große Nachfrage nach Corona-Tests. Am Montag wurden dort über 340 Tests durchgeführt, das ist der zweithöchste Wert seit Bestehen des Zentrums. Deshalb gab es am Eingang zum Teil Warteschlangen.