Seit Anfang Februar hat der Zoo Kaiserslautern rund 100.000 Euro Spenden erhalten. Damit können die Tiere trotz der Einnahmeeinbußen der Corona-Pandemie versorgt werden.

Das Spendenbarometer des Zoos in Kaiserslautern steigt kontinuierlich an. Seit Anfang Februar dieses Jahres haben die Tierfreunde in der Westpfalz bereits rund 100.000 Euro für den Tierpark gespendet. "Mit dem Geld sichern die Spender die Versorgung und die Pflege der Zootiere", freut sich Zoo-Geschäftsführer Matthias Schmitt. "Wir sind immer noch geplättet, wie viele Spenden und Patenschaften im Zoo eingelaufen sind", so Schmitt.

Zoo Kaiserslautern seit Anfang März wieder geöffnet

"Mit so viel Geld hatten wir gar nicht gerechnet", berichtet der Zoo-Geschäftsführer. Derzeit stehe das Spendenbarometer bei 98.000 Euro. "Das bestätigt uns in unserer Arbeit und das bestätigt auch die Einrichtung Zoo für Kaiserslautern und die Region", erklärt sich Schmitt den großen Zuspruch. Mittlerweile habe der Zoo fast 300 Tierpatenschaften. Seit Beginn der Corona-Krise hätten deutlich mehr Menschen eine solche Patenschaft übernommen. Der Zoo in Kaiserlautern musste nach eigenen Angaben sogar neue Holztafeln an den Gehegen aufhängen, um alle Patenschafts-Urkunden aufhängen zu können.

Zoos und Tierparks leiden finanziell unter Corona-Pandemie

Für die Zoos und Tierparks in der Westpfalz sind die Folgen der Corona-Pandemie ein finanzieller Existenzkampf. Im Januar hatte Kaiserslauterns Zoo-Chef Schmitt vorgerechnet, dass das Geld noch bis Ende Oktober reiche. Sollte der Zoo über das Frühjahr hinaus geschlossen bleiben, müsse man langfristig über eine Insolvenz nachdenken. Seit dem 1. März können Zoos und Tierparks allerdings wieder für Besucher öffnen, allerdings bislang nur nach vorheriger Terminvereinbarung.