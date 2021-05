Die Stadt Kaiserslautern bietet in ihren Kindertagesstätten von nun an Corona-Schnelltests an. Wie die Stadt mitteilt, hat sie gemeinsam mit einem Apotheker ein entsprechendes Konzept entwickelt. Künftig kommen einmal wöchentlich mobile Teams in die Kita, um dort Kindern und deren Eltern kostenlose Tests anzubieten. Die Stadt betont, dass die Tests freiwillig sind. Sollte ein Test positiv ausfallen, erhalten die Eltern direkt Infos, was dann zu tun ist. Außerdem wird die Information auch an das Gesundheitsamt weitergeleitet.