Corona-Proteste bleiben erneut friedlich

In der Westpfalz sind erneute Proteste von Gegnern der Corona-Maßnahmen am Abend friedlich verlaufen. Beim sogenannten Montagsspaziergang in Kaiserslautern verstießen jedoch mehrere Teilnehmer gegen die Auflagen. Nach SWR-Beobachtungen hielt sich etwa nur die Minderheit an die von der Stadt verhängte Maskenpflicht. Die Polizei leitete nach eigenen Angaben dennoch nur 37 Ordnungswidrigkeitsanzeigen ein. Den Betroffenen drohe jetzt ein Bußgeld von bis zu 1.000 Euro. Auch in Pirmasens, Kusel, Dahn, Zweibrücken, Landstuhl und weiteren Orten gingen am Abend Gegner der Corona-Maßnahmen auf die Straße. Die Polizei betont dabei, sie habe bei Verstößen zunächst auch das Gespräch mit den Menschen gesucht.