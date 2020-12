Köchinnen, Köche, Bedienungen und Hotelangestellte in Pfälzer Gastronomiebetrieben brauchen eine Corona-Sofort-Nothilfe, das fordert der Geschäftsführer der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten Region Pfalz in Kaiserslautern. Er appelliert an die Bundesregierung, den Beschäftigten im Gastgewerbe eine finanzielle Hilfe von 1.000 Euro zu zahlen. Wegen des Lockdowns seien Löhne, Trinkgelder und Arbeitsplätze weggefallen. Nach Angaben der Arbeitsagentur beschäftigt die Gastronomie im Landkreis Kaiserslautern mehr als 1000 Menschen in 163 Betrieben. In 33 Hotels und Pensionen arbeiten rund 370 Angestellte.