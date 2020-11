In immer mehr Seniorenheimen in der Westpfalz infizieren sich Bewohner und Mitarbeiter mit dem Corona-Virus. Behörden und Einrichtungen stehen vor der Mammutaufgabe, eine Ausbreitung des Virus zu verhindern.

Im Altenheim in Bruchmühlbach-Miesau hoffen die Verantwortlichen, dass sie die Nicht-Infizierten beschützen können. SWR

Am schwersten getroffen hat es das Seniorenheim in Bruchmühlbach-Miesau im Kreis Kaiserslautern. Dort haben sich 55 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert - 43 Bewohner und 12 Mitarbeiter. Wie genau es zu diesem Ausbruch kommen konnte, steht noch nicht fest.

Aufgefallen waren die Corona-Infektionen nur, weil einer der Bewohner ins Krankenhaus musste - und dort routinemäßig auf das Corona-Virus getestet wurde. Als der Test positiv war, wurden alle anderen Bewohner und Mitarbeiter getestet. Ein Sprecher des Seniorenheims sagte, man sei davon ausgegangen, dass es vielleicht noch eine handvoll Fälle geben könnte. Mit der hohen Zahl habe niemand gerechnet, weil auch keiner der Betroffenen über Symptome geklagt habe.

Bewohner des Seniorenheims bleiben isoliert

Nach Angaben des Sprechers wurden alle Bewohner des Seniorenheims in Bruchmühlbach-Miesau auf ihren Zimmern isoliert. Das soll aber kein Dauerzustand bleiben: Man wolle versuchen, die Infizierten und Nicht-Infizierten räumlich besser voneinander zu trennen – möglicherweise auf einer eigenen Station. Auch wenn das bedeute, dass Bewohner möglicherweise mit ihrem gesamten Hab und Gut innerhalb des Seniorenheims umziehen müssen.

Corona-Fälle in Seniorenheimen in mehreren Landkreisen

Auch in anderen Seniorenheimen in der Westpfalz gab es in den vergangenen Tagen Corona-Fälle. In Kirchheimbolanden wurden in einem Seniorenheim 23 Bewohner und fünf Mitarbeiter am Wochenende positiv getestet. Auch im Kreis Südwestpfalz in Thaleischweiler-Fröschen gibt es aktuell knapp 20 Fälle. In Einrichtungen im Kreis Kusel gibt es rund 80 Infizierte. In Göllheim im Donnersbergkreis sollen alle Bewohner und Mitarbeiter eines Seniorenheims getestet werden, nachdem es dort zwei Corona-Fälle gab.

Sorgen auch in anderen Seniorenheimen

Diese Zahlen machen auch den Verantwortlichen anderer Seniorenheime, in denen es noch keine Corona-Fälle gab, Sorgen. Die Lage sei angespannt, sagte eine Sprecherin eines Altenheimes in Otterberg im Kreis Kaiserslautern. Man versuche, mit den bestehenden Hygienevorschriften das Virus so lange wie möglich aus der Einrichtung herauszuhalten.

Einen Besuchsstopp können die Einrichtungen nicht einfach so aussprechen - dagegen steht die derzeit gültige Corona-Verordnung des Landes. Danach sind zurzeit zwei Besucher pro Tag und Bewohner erlaubt. Die Sprecherin des Heimes in Otterberg sagte, das sei auch wichtig - damit die Bewohner nicht wieder komplett abgeschottet werden wie beim Lockdown im März.

Corona-Schnelltests als Lösung?

Die Heime in Otterberg und Zweibrücken planen aber Corona-Schnelltest einzusetzen, bei denen nach 15 Minuten ein Ergebnis vorliegt. Damit sollen vor allem Besucher und Mitarbeiter getestet werden. Die Heime haben die Tests schon bestellt - wann sie geliefert werden, ist noch nicht klar. Auch nicht, wie die Tests in der Praxis umgesetzt werden sollen. Ein Heim mit 100 Bewohnern müsste pro Tag bis zu 200 Besucher testen lassen - ein großer Aufwand für die Senioreneinrichtungen.