In den Krankenhäusern in der Westpfalz sind derzeit noch genügend Intensivbetten frei. Die Zahl der Patienten steigt nach Auskunft der Krankenhäuser nicht mehr so stark. Im Westpfalz-Klinikum werden zurzeit an allen vier Standorten 64 Patienten wegen des Corona-Virus intensivmedizinisch behandelt. Am Hauptsitz in Kaiserslautern sind es 50 Menschen, am Standort Kusel zwölf und in Rockenhausen zwei. Das Krankenhaus hat noch insgesamt 40 Intensivbetten frei. Wie das Westpfalz-Klinikum mitteilt, steige die Zahl der Patienten mit dem Virus immer noch an, allerdings mit einer langsameren Geschwindigkeit als in den vergangenen Wochen. Im Nardini-Klinikum in Landstuhl und Zweibrücken werden derzeit drei Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen behandelt. Ein Sprecher sagte, auch hier seien noch ausreichend freie Intensivbetten vorhanden.