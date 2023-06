Ein 68-jähriger Mann aus Kaiserslautern hat laut Polizei mehrere zehntausend Euro verloren - weil er auf einen angeblichen Mitarbeiter der Firma Microsoft hereingefallen ist.

Das Opfer hatte am Freitag auf seinem Laptop eine "Warnmeldung" erhalten - zusammen mit einer Telefonnummer. Der Mann wählte die Nummer und geriet an einen angeblichen Mitarbeiter der Firma Microsoft. Dieser sagte dem 68-Jährigen, der Computer sei nach einem Hackerangriff gesperrt.

Mann aus Kaiserslautern erkennt Betrug zu spät

Der Senior nahm das vermeintliche Hilfsangebot des Betrügers an, den Computer per Fernwartung wieder zu entsperren. Die Kosten sollte der Mann mit Gutscheinkarten zahlen. So kamen mehrere zehntausend Euro zusammen. Erst am Sonntag bemerkte der 68-Jährige den Schwindel und schaltete die Polizei ein. Die Ermittlungen laufen - allerdings hat die Polizei wenig Hoffnung, dass das Opfer sein Geld wieder bekommt.