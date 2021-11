per Mail teilen

Die Bundespolizei hat in Kaiserslautern vier Flüchtlinge ohne Aufenthaltserlaubnis aufgegriffen. Sie waren im Zug unterwegs, nachdem sie zuvor in einem Lkw nach Deutschland gekommen waren.

Ein Zugbegleiter der Deutschen Bahn hatte die Polizei zuvor informiert, dass sich in einem ICE von Mannheim nach Kaiserslautern vier junge Männer aufhalten, die keinen gültigen Fahrschein besitzen. Außerdem hätten sie keine Ausweispapiere bei sich. Die Bundespolizei kontrollierte die vier Personen anschließend am Hauptbahnhof in Kaiserslautern und nahm sie mit zur Dienststelle.

Bundespolizei greift Flüchtlinge am Hauptbahnhof Kaiserslautern auf

Dort stellte sich nach Angaben der Polizei heraus, dass es sich um vier Staatsbürger aus Afghanistan im Alter von zweimal 16, 17 und 25 Jahren handelt. Sie erzählten den Beamten, dass sie eigentlich einen Asylantrag in Frankreich stellen wollten, dann aber illegal mit einem Schleuser-Lkw nach Deutschland eingereist sind.

Afghanen kamen im Schleuser-Lkw nach Deutschland

Nachdem die polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, wurden die drei minderjährigen Flüchtlinge zum Jugendamt in Kaiserslautern gebracht. Der 25-Jährige hingegen wurde nach einem Antrag auf Asyl an die Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende in Speyer übergeben. Außerdem wurden jeweils Strafverfahren wegen unerlaubten Aufenthalts und des Erschleichens von Leistungen eingeleitet.