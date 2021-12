per Mail teilen

Die Bundespolizei war im Rahmen einer Spendenaktion im Caritas-Altenzentrum St. Hedwig in Kaiserslautern als Christkind unterwegs. Wie der Caritasverband mitteilt, durfte sich jeder Bewohner im Rahmen einer Wunschbaumaktion ein Geschenk im Wert von bis zu 15 Euro wünschen. Die Mitarbeiter der Bundespolizei in Kaiserslautern haben anschließend mehr als 60 Geschenke besorgt, bezahlt und selbst gepackt. Die Polizei überlegt sich nach eigenen Angaben jedes Jahr zu Weihnachten eine Spendenaktion. In diesem Jahr sei die Wahl auf das Altenzentrum gefallen, weil die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie die Bewohner besonders hart treffen würden.