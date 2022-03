In Kaiserslautern öffnet heute das Briefwahlbüro für die Bundestagswahl am 26. September. Dort können die Unterlagen für die Briefwahl abgeholt und ausgefüllt werden. Es ist aber auch möglich, diese Unterlagen online zu beantragen. In den kommenden Tagen öffnen dann in weiteren Kommunen in der Westpfalz die Briefwahlbüros.