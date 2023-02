per Mail teilen

In der Nacht zum Dienstag haben in der Innenstadt von Kaiserslautern mehrere Mülltonnen gebrannt. Die Polizei hat auch schon einen Tatverdächtigen - und bittet Zeugen, sich zu melden.

In Kaiserslautern brannten in der Nacht zum Dienstag mehrere Mülltonnen. (Symbolbild) IMAGO IMAGO / Manngold

In der Nacht zum Dienstag stellte eine Polizeistreife zwischen 3.30 Uhr und 4 Uhr in der Kaiserslauterer Innenstadt fest, dass drei Mülleimer brannten. Die Polizei ermittelt jetzt wegen versuchter Brandstiftung.

In der Humboldtstraße wurden durch die Flammen die Fassade eines Hauses sowie ein Fenster beschädigt. Außerdem brannten Mülltonnen und Unrat in der Anna- und Marienstraße. Alle Brände konnten von der Feuerwehr gelöscht werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf einen hohen vierstelligen Betrag.

Täter in Kaiserslautern von Videokameras aufgezeichnet

Der mutmaßliche Täter wurde von mehreren privaten Überwachungskameras aufgezeichnet. Er trug nach Angaben der Polizei eine Winterjacke und eine Kapuze. An der Hose könnte er reflektierende Streifen gehabt haben. Seine Schuhe hatten helle Sohlen. Die Polizei bittet Zeugen, die den Mann in der Nacht zum Dienstag in der Innenstadt gesehen haben, sich unter 0631 369 2620 zu melden.