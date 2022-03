Urteil in Kaiserslautern: Brandstifter muss für sieben Jahre in Haft

In Kaiserslautern ist ein 21-Jähriger zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Er soll im September mehrere Brände gelegt haben. Die Ermittler kamen ihm durch eine Überwachungskamera auf die Spur.

Das Landgericht Kaiserslautern hat den 21 Jahre alten Mann wegen schwerer Brandstiftung und besonders schwerer Brandstiftung zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren verurteilt. Die Richter ordneten außerdem an, dass der Verurteilte in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht wird.

Mann wegen zwei Bränden zu sieben Jahren Haft verurteilt

Er soll im vergangenen September für mehrere Brände in der Innenstadt von Kaiserslautern verantwortlich gewesen sein. Angeklagt war er für ein Feuer auf einem Firmengelände im Flickerstal und einen Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses im Osten von Kaiserslautern.

Bei dem Brand auf dem Firmengelände im Flickerstal in Kaiserslautern wurden auch mehrere Fahrzeuge des Unternehmens beschädigt. SWR

In der Tatnacht gab es noch drei weitere Brände, die alle ebenfalls in Wohnhäusern ausbrachen. Betroffen waren Gebäude in der Mannheimer Straße, im Asternweg und in der Donnersbergstraße. Dort hatte es so stark gebrannt, dass eine Frau und ihre siebenjährige Tochter von der Feuerwehr vom Balkon gerettet werden mussten.

21-Jähriger wird wegen drei weiterer Brände verdächtigt

Die Staatsanwaltschaft verdächtigt den 21-Jährigen, auch diese Brände gelegt zu haben. Die Ermittlungen hierzu laufen noch. Bei den zwei Feuern, für die er nun verurteilt wurde, kam ihm die Polizei durch ein Überwachungsvideo und Zeugenaussagen auf die Spur.

Keine Erinnerungen mehr an die Tatnacht

Am ersten Prozesstag hatte der Angeklagte ausgesagt, dass er sich an die Tatnacht nicht mehr erinnern könne. Der 21-Jährige lebte mehrere Jahre in verschiedenen Heimen und bei Pflegefamilien und ist bereits vorbestraft. Während der Brandserie entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden von mehreren 100.000 Euro. Fünf Menschen mussten mit Rauchgasvergiftungen im Krankenhaus behandelt werden. Auch ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt.