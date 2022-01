Brand in Gewerbegebiet in Kaiserslautern gelöscht

Der Brand im Gewerbegebiet Merkurstraße in Kaiserslautern ist weitgehend gelöscht. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.

Das Feuer war offenbar in einem Lagerraum in einem Gebäude ausgebrochen, in dem auch ein Sonnenstudio und ein Einkaufsmarkt untergebracht sind. In dem Lager explodierten nach Angaben der Stadt Kaiserslautern auch einige Gasflaschen. Über die Ursache des Feuers ist noch nichts bekannt. Verletzt wurde offenbar niemand, nach Angaben der Feuerwehr konnten sich alle Menschen aus dem Gebäude in Sicherheit bringen. Sie hatten den Brand sehr früh bemerkt.

Die Feuerwehr konnte verhindern, dass das Feuer auf andere Gebäude übergreifen konnte. Sie war mit 40 Einsatzkräften vor Ort. Die Merkurstraße in Kaiserslautern ist aktuell wegen der Löscharbeiten noch gesperrt. Anwohner sollen wegen der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen halten.