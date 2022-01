In einer Shisha-Bar in Kaiserslautern ist am frühen Morgen Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte seien gegen 5 Uhr zu dem betroffenen Lokal in der Spittelstraße ausgerückt, teilte die Feuerwehr mit. Eine Couch sei in Flammen aufgegangen, habe aber schnell gelöscht werden können. Verletzt wurde niemand, es hätten sich keine Menschen in der Bar aufgehalten, so ein Feuerwehrsprecher. Die Polizei habe Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.