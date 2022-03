In Kaiserslautern ist am Montagabend ein Müllcontainer in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Was das Feuer ausgelöst hat, ist noch unklar.

Als die Polizei in der Mannheimer Straße in Kaiserslautern eintraf, stand der Müllcontainer bereits komplett in Flammen. Polizeipräsidium Westpfalz Das Feuer brach wohl gegen 22 Uhr am Montag in dem Müllcontainer aus, der neben einem Mehrfamilienhaus in der Mannheimer Straße abgestellt war. Etwa um 22:30 Uhr sei die erste Streife der Polizei vor Ort eingetroffen. Da habe der Container bereits in Flammen gestanden. Feuerwehr löscht Brand in der Mannheimer Straße Nach Angaben der Polizei wurde die Feuerwehr alarmiert, die den Brand anschließend löschen konnte. Der Müllcontainer sei durch das Feuer komplett zerstört worden. Die Flammen hinterließen auch auf einer angrenzenden Hecke und einer weiteren Mülltonne ihre Spuren. Polizei in Kaiserslautern hofft auf Zeugen Noch sei unklar, wie es zu dem Brand kommen konnte. Die Polizei bittet Zeugen, die möglicherweise etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich mit der Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 3692150 in Verbindung zu setzen.