Entwarnung nach Bombendrohung an Schule in Kaiserslautern

Am Schulzentrum Süd in Kaiserslautern hat es am Morgen eine Bombendrohung gegeben. Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort - und gibt jetzt Entwarnung.

Wie die Polizei mitteilt, war die Drohung am frühen Morgen bei der Kurpfalz-Realschule auf dem Gelände des Schulzentrums Süd eingegangen - und zwar schriftlich. Zu diesem Zeitpunkt waren keine Schüler im Gebäude. Diejenigen, die auf der Anreise waren, wurden wieder nach Hause geschickt. Ein Unterricht konnte deshalb nicht stattfinden. Das Schulzentrum Süd wurde abgesperrt, diese Sperrung ist mittlerweile aufgehoben. Am Vormittag untersuchten Spezialkräfte mit Spürhunden das Gebäude. Auch Einsatzkräfte der Air Base Ramstein waren zur Unterstützung dabei. Nach Angaben der Polizei wurde kein verdächtiger Gegenstand gefunden. Weitere Hintergründe sind nicht bekannt, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.