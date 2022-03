Hunderte Lastwagen sind mit Sachspenden auf dem Weg an die ukrainische Grenze und zu den Flüchtlingslagern in Polen. Ein Hilfskonvoi startete seine Fahrt in Höhfröschen. SWR-Reporter Kimon Schanze begleitet die Reise im Blog.

Jens Winkmann ist der Chef der Spedition Gottardo in Höhfröschen (Landkreis Südwestpfalz). Als internationale Spedition arbeitet er mit zahlreichen Lkw-Fahrern aus der Ukraine zusammen. Ihm war sofort klar: "Wir müssen etwas tun." Seitdem sammelt er Spenden und packt alles in große Lkw, die sich dann auf den Weg an die ukrainische Grenze machen. SWR-Reporter Kimon Schanze begleitet den Hilfskonvoi.

Donnerstag, 3. März

Aus einem Paket werden mehrere Lkw für die Ukraine (17:15 Uhr)

An meinem ersten Ziel in Polen, in Oppeln, wartet Fabio schon auf mich. Er leitet ein Logistikunternehmen, dass den Weitertransport der Spenden bis an die Grenze übernimmt. Der Kontakt zwischen Gottardo und ihm kam über Agnieszka Fink zustande. Sie ist Polin und lebt in der Nähe von Pirmasens. Ihre Schwester lebt bei Lublin in Polen. Durch sie hat sie viele Hilferufe auch aus Józefów erhalten. Frauen und Kinder aus der Ukraine kämen an und bräuchten dringend Hilfe. Erst wollte sie einfach ein Paket über Gottardo verschicken - dann ist aus der Aktion etwas mehr geworden, sagt sie. Sie steht in Kontakt mit den Helfern im polnischen Józefów.

Spendenaufruf für weitere Lkw mit Hilfen für Ukraine (14.50 Uhr)

Zwischenstand aus Höhfröschen: Die Lager sind ziemlich leer gefegt. Zwei Lkw haben sich heute schon voll bepackt auf den Weg gemacht. Alle Helfer gönnen sich eine kleine Pause, beißen in Brötchen, trinken einen Kaffee. Doch das geht nur kurz: Die nächsten Autos fahren wieder vor und laden aus. Ob alle Spenden, die diese Woche noch bei Gottardo landen, so ohne weiteres nach Polen geschickt werden können, steht noch nicht fest. Bei jedem Lkw muss geklärt werden, wer die Kosten der Fahrt übernimmt. Das hatten bisher zum Beispiel Gottardo selbst, die Firma Elektro Poller aus Rieschweiler-Mühlbach und der Lions Club Pirmasens übernommen. Der Verein "Humanitäre Hilfe Vinningen" ruft deshalb gerade zu Spenden auf, um einen weiteren Lkw zu finanzieren. IBAN: DE 475426170000055286

Die Lkw machen sich auf den Weg nach Polen (12:50 Uhr)

Der vierte Laster wird in Höhfröschen vollgeladen (10:32 Uhr)

Die letzten Spenden werden eingeladen. Krysztian wird sich mit seinem Lkw, dem vierten Truck diese Woche, gleich auf den Weg machen. Die ersten drei sind schon auf der langen Reise: Erst geht es über 950 Kilometer nach Oppeln in Polen. Dort werden die Hilfsgüter dann umgeladen in kleinere Transporter und zu den Geflüchteten im Land oder auch bis in die Ukraine, zu Hilfsbedürftigen im Krisengebiet, gebracht.

Das Lager der Spedition Gottardo in Höhfröschen ist bis unter das Dach voll mit Spenden aus der Südwestpfalz. Bereits der vierte Lkw ist im Moment unterwegs nach Polen, um die Kisten an die ukrainische Grenze zu bringen. SWR

Die Reise beginnt (6:34 Uhr)

Kurzer Blick aufs Handy: Minus fünf Grad. Die aktuelle Temperatur in Józefów in Polen, einem Ort circa 50 Kilometer weit entfernt von der ukrainischen Grenze. Er hat rund 2.500 Einwohner und vor allem ist er eines: mein Reiseziel für die nächsten Tage. Denn dort sollen Hilfsgüter aus der Westpfalz hingebracht und an Geflüchtete aus der Ukraine verteilt werden. Ich begleite gleich mehrere Lkw, die von der Firma Gottardo in Höhfröschen mit Spenden vollgeladen wurden. Vier Stück sind es geworden: Lastwagen voller Hygieneprodukte, Kinderspielzeug, Klamotten, Nahrungsmittel und Decken. Die Spendenbereitschaft der Menschen aus der Region war so groß, dass Speditionsleiter Jens Winkmann und sein Team sogar irgendwann das Sammeln abbrechen mussten. Die Lagerhalle war voll.