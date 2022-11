Viel Blaulicht sorgt in Kaiserslautern für Aufregung

In Kaiserslautern haben am Donnerstagabend mehrere Polizeieinsätze für Aufregung gesorgt. Am Ende war es aber nicht so schlimm, wie es den Anschein hatte.

Wie ein Sprecher der Polizei erklärte, wurde den Beamten zunächst eine Messerstecherei im Bereich des Einkaufszentrums in der Innenstadt gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus: Eine solche hatte es nicht gegeben. Lediglich einen Streit, bei dem eine beteiligte Person eine Platzwunde am Kopf erlitten hatte. Fehlalarm in Drogeriemarkt in Kaiserslautern Ungefähr zur gleichen Zeit führte die Kaiserslauterer Polizei am Donnerstag eine Verkehrskontrolle in der Mainzer Straße durch. Weil kurz darauf in einem Drogeriemarkt Alarm ausgelöst wurde, seien alle Kräfte von der Mall und der Mainzer Straße dann dorthin ausgerückt. Laut Polizei handelte es sich aber um einen Fehlalarm.

Sendung am Fr. , 4.11.2022 6:00 Uhr, Am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz