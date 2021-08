Mit der Aktion "Zu Gast in der eigenen Stadt" wollten Hoteliers und Restaurantbetreiber aus Kaiserslautern den Einwohnern deren Heimat näher bringen - und sich selbst in der Corona-Krise helfen. Die Aktion soll wiederholt werden.

An zwei Wochenenden konnten bei der Aktion die Kaiserslauterer die Gastronomie und Hotellerie in ihrer eigenen Stadt kennenlernen. 134 Gäste kamen - allein am zweiten Wochenende seien es 90 gewesen, sagt Patrizia Boßert vom Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA in Kaiserslautern. Ihre Bilanz falle positiv aus.

Gäste waren angenehm überrascht

Die Gäste hätten gemerkt, was die Kaiserslauterer Gastronomie könne. Sie hätten Hotels und Restaurants kennengelernt, die sie normalerweise nicht besuchen würden. Die Gäste seien angenehm überrascht gewesen. Die Gastronomen waren übrigens vor der Aktion "Zu Gast in der eigenen Stadt" alle nervös.

Wir haben sozusagen vor der eigenen Familie auf der Bühne gestanden.

Das sei etwas anderes gewesen, als Gäste aus der Fremde zu bewirten.

Die beteiligten Gastromen wollen sich in naher Zukunft zusammen setzen und darüber sprechen, was man noch verbessern kann. "Wir machen aber auf jeden Fall weiter", sagt Patrizia Boßert.

Künftig Verbindung mit Events?

Man wolle das hoffentlich baldige Ende der Corona-Krise abwarten - danach könnte sich Patrizia Boßert vorstellen, dass man die Übernachtungen und Menüs mit Veranstaltungen verknüpft. "Kaiserslautern bietet ein sehr vielfältiges kulturelles Programm über das Jahr verteilt an", sagt die Gastronomin. Man müsse abwarten, was im kommenden Jahr stattfinden könne. Dann wollen die Hotelbetreiber und Restaurantbesitzer zwei Termine für eine Wiederholung der Aktion finden.