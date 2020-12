Im Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern haben die Beamten am bundesweiten Mund-Nase-Schutz Kontrolltag 120 Menschen in Zügen oder an Bahnhöfen verwarnt. Gegen fünf Reisende, die trotz Belehrung keine Maske aufsetzten wollten, wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Insgesamt hätten sich die allermeisten Reisenden aber an die geltenden Corona-Regeln gehalten. Die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern ist unter anderem für die Bahnhöfe in Kaiserslautern, Mainz, Ludwigshafen und Neustadt zuständig.