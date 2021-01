Der Bezirksverband Pfalz unterstützt neun Kulturprojekte in der Pfalz mit insgesamt rund 30.000 Euro. In der Westpfalz werden mehrere Literaturschaffende und -betriebe gefördert. Der Echo Verlag in Zweibrücken bekommt mehr als 1.500 Euro für die Publikationen zu seinem 40-jährigen Bestehen. Schwerpunkt des Verlags sind Bücher mit heimatlichem Bezug und regionalen Themen. Die Stadt Pirmasens erhält für ihre Hugo-Ball-Gesellschaft für dieses und die beiden kommenden Jahre je 12.000 Euro. Die Gesellschaft gibt die Werke des in Pirmasens geborenen Schriftstellers Hugo Ball heraus. 2.000 Euro gehen an den Pfarrer und Historiker Bernhard Bonkhoff für seinen 900-seitigen Aufsatzband zur pfälzischen, saarländischen, elsässischen und lothringischen Kirchen-, Landes-, und Musikgeschichte.