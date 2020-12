Der Bezirkstag Pfalz hat in seiner Sitzung am Freitag den Haushalt für das Jahr 2021 verabschiedet. Nach eigenen Angaben konnte der Bezirksverband erstmals einen vollständig ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Das Volumen betrage im kommenden Jahr 109,5 Millionen Euro. Zu den größten Bauprojekten gehören laut Bezirksverband die Abschlussarbeiten am Institut für pfälzische Geschichte in Kaiserslautern. Das Gebäude war nach einem Brand komplett saniert worden. Weitere Gelder seien für einen Umbau in den Werkstätten der Meisterschule für Handwerker gedacht sowie für einen Neubau im Hofgut Neumühle bei Münchweiler.