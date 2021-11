per Mail teilen

Am Freitag endet die Frist, in der sich neue Pächter für das Strandbad Gelterswoog bei Kaiserslautern bewerben können. Das teilte die Stadtverwaltung mit.

Eine Sprecherin der Stadt sagte, bis jetzt hätten sich 13 Interessenten als mögliche neue Pächter für das Strandbad und die Gastronomie am Gelterswoog gemeldet. Zwei Bewerber hätten bereits ein Betreiberkonzept eingereicht, fünf weitere wollten ihre Konzepte bis Ende der Woche vorlegen. In einem nächsten Schritt sollen mit den Bewerbern, die ein Konzept vorgelegt haben, persönliche Gespräche geführt werden. Auch der Stadtrat entscheidet mit. Die neuen Pächter sollen das Familienstrandbad ab der Badesaison 2022 übernehmen und in eigener Regie führen. Mit der bisherigen Pächterin habe es mehrfach Probleme gegeben, unter anderem wegen unregelmäßiger Öffnungszeiten.