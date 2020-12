Das Landgericht in Kaiserslautern hat einen Mann zu einer Bewährungsstrafe verurteilt, weil er im Pfalzklinikum eine Pflegerin angegriffen hatte. Der Mann war im Frühjahr Patient der Psychiatrie. In einer Nacht hatte er die Pflegerin im Raucherbereich unter anderem gewürgt und gedroht, sie zu töten. Zwei Pfleger konnten den Mann überwältigen. Aufgrund seiner Krankheit gilt der Mann zur Tatzeit als schuldunfähig. Sollte der Mann noch einmal auffällig werden, muss er, so das Gericht, erneut in eine Psychiatrie.