Das FCK-Sozialprojekt "Betze Engel" übergibt am Montag eine Spende in Höhe von rund 1.500 Euro an die Organisation "Der Wünschewagen". Der Wünschewagen erfüllt bundesweit schwerstkranken Menschen in ihrer letzten Lebensphase einen Wunsch. Das Projekt "Betze Engel" gibt es seit 2010. Unter anderem hatten die "Betze Engel" im Sommer gemeinsam mit dem Fanbeirat des 1. FC Kaiserslautern eine Spendenaktion für die Flutopfer im Ahrtal ins Leben gerufen. Dabei kamen mehr als 40.000 Euro zusammen.