Betrunkener Autofahrer schrottet BMW in Kaiserslautern

Ein 22-jähriger Autofahrer hat in Kaiserslautern die Kontrolle über seinen BMW verloren und ist deshalb gegen eine Brückenwand gefahren. Laut Polizei war der Fahrer betrunken.

Der Unfall ereignete sich in der Nacht zu Mittwoch gegen 1:45 Uhr in der Barbarossastraße in Kaiserslautern. Nach Angaben der Polizei hatte der 22-jährige Autofahrer kurz vor einer Unterführung die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Der 5er-BMW krachte zunächst gegen die Wand der Brücke. Von dort wurde der Wagen zurückgeschleudert und knallte schließlich gegen eine Laterne.

Der Autofahrer hatte die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Er war zuerst gegen eine Brückenwand geknallt und dann gegen eine Straßenlaterne. Pressestelle Polizeipräsidium Westpfalz

Autofahrer war betrunken

Der 22-jährige Fahrer und der Beifahrer blieben nahezu unverletzt, einer der Männer erlitt leichte Blessuren am Bein. Der BMW-Fahrer habe sich gegenüber der Polizei als Unfallverursacher zu erkennen gegeben. Er musste einen Alkoholtest machen. Der ergab einen Wert von 1,23 Promille.

Der junge Mann musste deshalb seinen Führerschein abgeben. An dem BMW entstand laut Polizei vermutlich Totalschaden. Wie hoch der Schaden genau ist, teilte sie nicht mit.