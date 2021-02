Ein 77-Jähriger aus dem Kreis Südwestpfalz hat durch Telefonbetrüger rund 10.000 Euro verloren. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann mit einem angeblichen Geldgewinn geködert worden. Vergangene Woche hatten die Betrüger bei dem Senior angerufen und ihm mitgeteilt, er habe einen fünfstelligen Geldbetrag gewonnen. Allerdings müsse er zehn Prozent der Summe als Notarkosten zahlen. Die Betrüger verlangten, dass der Mann Gutscheinkarten für den Internet-Shop von Google kauft und ihnen die Codes per Telefon durchgibt. Am nächsten Tag teilten sie ihm mit, dass sich die angebliche Gewinnsumme erhöht habe – damit aber auch die Notarkosten. Wieder kaufte der Mann die Gutscheine. Erst als die Betrüger am dritten Tag erneut von einer höheren Gewinnsumme sprachen, ging der 77-Jährige zur Polizei. Die Gutscheine in Höhe von fast 10.000 Euro waren da aber alle schon eingelöst.