In der Fruchthalle in Kaiserslautern gibt es am Dienstagabend ein Benefizkonzert für den Kaiserslauterer Zoo. Auf der Bühne stehen mehrere Musiker aus dem Ensemble des Pfalztheaters, die von einem Pianisten unterstützt werden. Organisiert wird das Konzert von den Betreibern des Kaffeehauses "Die Bohne". Bereits in den Jahren vor der Corona-Pandemie seien im Theodor-Zink-Museum in Kaiserslautern zwei Benefizkonzerte durchgeführt worden. Damals ging der Erlös nach Angaben der Veranstalter an den Verein "Mama/Papa hat Krebs" und die Frauenzuflucht in Kaiserslautern.