Norbert-Thines-Platz für Kaiserslautern

Ein Teilbereich des St.-Marien-Platzes in Kaiserslautern wird in Norbert-Thines-Platz umbenannt. Das hat der Bauausschuss der Stadt jetzt einstimmig beschlossen.

Die Stadt Kaiserslautern hatte bereits angekündigt, den 2021 verstorbenen ehemaligen FCK-Präsident Norbert Thines ehren zu wollen. Nun ist die Entscheidung gefallen: Die neu gestaltete Grünanlage südwestlich der Marienkirche wird nach Thines benannt.

Diese Grünfläche soll künftig Norbert-Thines-Platz heißen. Das hat der Bauausschuß der Stadt Kaiserslautern einstimmig beschlossen. SWR

Adressen am St. Marien-Platz ändern sich nicht

An den Postadressen der Häuser rund um den neuen Norbert-Thines-Platz ändert sich nichts, erklärt der Beigeordnete der Stadt Kaiserslautern, Peter Kiefer.



Thines war unter anderem FCK-Geschäftsführer und später Präsident des 1. FC Kaiserslautern. Außerdem hat er die Altenhilfe „alt - arm – allein“ mitbegründet. Dieses vielfältige Engagement will die Stadt nun würdigen. Die Initiative für einen Norbert-Thines-Platz war von der SPD-Fraktion ausgegangen und soll zeitnah umgesetzt werden.



Norbert Thines war am 7. Juni 2021 in Kaiserslautern gestorben.