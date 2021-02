Kaiserslautern erhält vom Land 40.000 Euro, damit die Stadt den Tourismus ankurbeln kann. Sie will das Geld in Anzeigen investieren, die in Reisebeilagen ausgewählter Zeitungen in Nordrhein-Westfalen erscheinen. Ziel ist es nach Angaben der Stadt, die Leser neugierig zu machen auf das Naturerlebnis, das Kaiserslautern biete. Außerdem sollen in Kaiserslautern Postkarten mit Naturmotiven verteilt werden, die die Bevölkerung dazu bringen, als Botschafter für die Stadt zu werben.