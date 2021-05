per Mail teilen

Der Förderverein Burg Hohenecken in Kaiserslautern erhält vom Bund knapp 270.000 Euro. Mit dem Geld soll nach Angaben des Bundestagsabgeordneten Gustav Herzog (SPD) die Burgruine in Hohenecken erhalten werden. Seit einiger Zeit sei die Standsicherheit des Burgfelsens gefährdet. Der Förderverein hatte sich deswegen an den Bund gewendet und um Fördermittel gebeten. Mit dem Geld sollen unter anderem die Burgmauern stabilisiert werden.