Großbaustelle in Kaiserslautern noch bis 2023

Abbrucharbeiten an Eisenbahnbrücke laufen

Die Bahnbrücke in der Trippstadter Straße gehört zu den größten Baustellen in Kaiserslautern. Knapp drei Jahre wurde der Abriss vorbereitet - jetzt hat er begonnen. In zwei Jahren könnte alles fertig sein.

Bis dahin werden insgesamt rund 800 Lastwagen die 5.000 Tonnen Bauschutt des alten Brückenbauwerks abtransportiert haben. Bei der "alten Röhre" trifft das Wort hier wirklich zu, schließlich wurde die Gewölbebrücke ursprünglich bereits 1846 in Betrieb genommen. Trotz zahlreicher Umbaumaßnahmen hat sie nun nach Angaben der Deutschen Bahn ihre Lebensdauer erreicht. Eine Konstruktion aus 1.000 Tonnen Stahl und etwa 4.000 Kubikmeter Beton werden sie ab Ende 2023 ersetzen. Bauarbeiten in Kaiserslautern sollen 2023 fertig sein "Im Moment denken sicher viele Passanten, die hier vorbeikommen: Wo sind denn die ganzen Bauarbeiter", lacht Projektleiter Sascha Martin-Albrecht. Doch zu viele Menschen können sich nicht gleichzeitig auf der Baustelle aufhalten, erklärt er. "Wir sind gerade in einer hochkomplexen Phase. Hier muss ein Schritt nach dem anderen passieren", so Martin-Albrecht. Ein großer Bagger ist momentan dabei, die alte Brücke Stück für Stück abzureißen. Währenddessen muss der Zugverkehr weiter rollen, selbstverständlich nach Fahrplan. Das mache die Planung noch komplexer. Die neue Bahnunterführung in Kaiserslautern wird aus insgesamt drei Röhren bestehen, wie Projektleiter Sascha Martin-Albrecht von Deutschen Bahn erklärt. SWR Hilfsbrücken sind vorerst alle eingebaut Immerhin: der Ein- und Ausbau der Hilfsbrücken ist für den Moment abgeschlossen. Gerade diese Maßnahmen hatten nachts und am Wochenende viel Lärm verursacht. Diese Hilfsbrücken, über die die Züge jetzt drüberfahren, gehören nach Bahnangaben zu den größten in ganz Deutschland. Sie mussten mit einem Kran vom Nachbargleis hinübergehoben werden. Bahn plant auch neue Lärmschutzwände Im Zuge des Neubaus entstehen auf beiden Seiten der neuen Brücke außerdem neue Lärmschutzwände, um die Anwohner in der Trippstadter Straße sowie das Gebäude der Stadtwerke Kaiserslautern künftig besser vom Lärm abzuschirmen. Verkehrstechnisch wird am Nord-Ausgang der Brücke ein Kreisverkehr gebaut, damit der Verkehr in die Karcher- und die Trippstadter Straße besser fließen kann. Die Baustelle in der Trippstadter Straße in Kaiserslautern soll Ende 2023 fertig sein. Derzeit seien die Arbeiten im Zeitplan. SWR Neue Unterführung wird deutlich breiter Die neue Unterführung wird nach ihrer Fertigstellung aus drei Röhren bestehen. Je eine für Fußgänger und Fahrradfahrer links und rechts und die große Röhre für den Autoverkehr in der Mitte. Durch den Neubau gibt es nach Angaben der Deutschen Bahn auch mehr Platz: statt bisher zehn Meter werden die drei Röhren insgesamt rund 23 Meter breit sein. Ein "Kunsttunnel" für Kaiserslautern Eine temporäre Unterführung für Fußgänger ist bereits vorhanden. Dort soll ab Dezember das Projekt "Kunsttunnel" entstehen. Der etwa 70 Meter lange Tunnel ist mit Holzpaneelen verkleidet und an einigen Stellen schon Opfer von Vandalismus in Form von Sachbeschädigung oder Graffiti-Schmierereien geworden. Mit dem "Kunsttunnel" will Initiatorin Maryam Arabshahi dazu aufrufen, dass die Kaiserslauterer dort ihre eigene Kunst ausstellen. Maryam Arabshahi hatte die Idee, aus der schlichten Unterführung einen "Kunsttunnel" zu machen. Das Projekt startet am 6. Dezember. SWR Kunst-Wettbewerb statt Vandalismus Konkret seien offene Wettbewerbe geplant, bei denen die Teilnehmer eigene Werke digital einreichen können. Eine Jury wählt dann die besten Einsendungen aus, druckt sie auf große Plakate und stellt diese dann in der Fußgängerunterführung aus. Projektstart sei für den 6. Dezember geplant. Das erste inhaltliche Thema: Nachhaltigkeit. Mit der Kunst soll die Unterführung ansprechender gestaltet werden. Positiver Nebeneffekt laut Projektteam: Wenn mehr Menschen im Tunnel unterwegs sein werden, steigt auch das Sicherheitsgefühl der Anwohner.

