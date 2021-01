per Mail teilen

Die Bau AG der Stadt Kaiserslautern bietet an, Senioren zu unterstützen, die online einen Termin im Landesimpfzentrum ausmachen wollen. Das Angebot richte sich zunächst an Impfbereite, die mindestens 80 Jahre alt sind. Sie sollen sich telefonisch bei der Bau AG für den Service anmelden. Mitarbeiter organisierten dann im Internet die Registrierung für die Corona-Schutzimpfung. Das Impfzentrum ist auf dem Gelände des Opel-Werks in Kaiserslautern untergebracht.